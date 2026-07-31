Βαθμολογία UEFA: H εκτόξευση των bonus για την Ελλάδα (stats)

Τα δύο κλειδιά για την 10η θέση δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα των ομάδων μας, αλλά η πρόκριση όλων σε League Phase και οι βαθμοί bonus που θα διεκδικήσουν.

Το θέμα μας απασχολεί κάθε… ευρωπαϊκή Παρασκευή, όμως λίγοι μπορούν να υπερηφανευτούν ότι το γνωρίζουν απόλυτα. Η περίφημη «βαθμολογία της UEFA», που καθορίζει τα πάντα για την ευρωπαϊκή παρουσία των ομάδων μας (από ποιον γύρο θα ξεκινήσουν, ποιας δυναμικότητας θα είναι ο εκάστοτε αντίπαλός τους και, κυρίως, πόσες ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτή την «περιπέτεια») είναι κάτι πιο σύνθετο απ’ αυτό που διαφημίζεται.

Αυτό που γνωρίζουν και καταλαβαίνουν όλοι είναι ότι οι ομάδες «συμβάλλουν» στη βαθμολογία και τη δική τους, αλλά και της χώρας τους, με τα αποτελέσματά τους: Δύο βαθμοί η νίκη, ένας η ισοπαλία. Αλλά το χορτάρι δεν είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις βαθμούς. Εξίσου σημαντικό, αν όχι περισσότερο, είναι οι προκρίσεις. Και κυρίως οι προκρίσεις στη League Phase των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Αυτές οι προκρίσεις, εκτός από τα αποτελέσματα που τις φέρνουν, προσθέτουν και βαθμούς bonus στη βαθμολογία τόσο του συλλόγου, όσο και της χώρας.

Όσο «καλύτερο» είναι το κύπελλο που διεκδικεί μια ομάδα, τόσο περισσότεροι είναι οι βαθμοί bonus που μαζεύει. Όσο ψηλότερα τερματίζει σ’ αυτές τις League Phases, επίσης παίρνει περισσότερους βαθμούς bonus. Και εννοείται αν καταφέρει να φτάσει στη φάση των νοκ-άουτ αναμετρήσεων την άνοιξη, όσο περισσότερο προχωράει, μαζί με τα αποτελέσματά της προστίθενται και νέοι βαθμοί.

Χωρίς αμφιβολία, οι βαθμοί bonus που διεκδικεί η Ελλάδα σ’ αυτή την αγωνιστική περίοδο (2026-27) είναι τόσοι πολλοί, που πλέον γίνονται καθοριστικός παράγοντας για να μας βοηθήσουν να διεκδικήσουμε σοβαρά (και μακάρι να κατακστήσουμε) τουλάχιστον τη 10η θέση στη βαθμολογία, ώστε να «στέλνουμε» από τη μεθεπόμενη περίοδο τον πρωταθλητή μας απευθείας στην League Phase του Champions League.

Για να γίνει πιο κατανοητό και πιο συνοπτικό αυτό, σας παραθέτουμε έναν πίνακα με όλους τους βαθμούς bonus που προστίθενται στη βαθμολογία κάθε συλλόγου και κάθε χώρας όταν καταφέρνει μια πρόκριση ή μια κατάταξη στη League Phase.

ΓΥΡΟΣ/ΦΑΣΗ CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE CONFERENCE LEAGUE 1ος προκριματικός (αποκλεισμός) - - 1 2ος προκριματικός (αποκλεισμός) - - 1,5 3ος προκριματικός (αποκλεισμός) - - 2 Πλέι οφ (αποκλεισμός) - - 2,5 Μίνιμουμ πόντοι League Phase - 3 2,5 Συμμετοχή σε League Phase 6 - - Αύξηση bonus για κατάταξη θέσεις 9-24 0,25 0,25 0,125 Αύξηση bonus για κατάταξη θέσεις 1-8 0,25 0,25 0,25 Bonus για κάθε νοκ-άουτ (16, πρ, ημ) κτλ. 1,5 1 0,5

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, οι βαθμοί bonus είναι τόσοι πολλοί, που στο τέλος μπορεί να αποδειχτούν καθοριστικοί για την προσπάθεια της Ελλάδας. Υπάρχει, όμως, ένας σημαντικός αστερίσκος: Οι βαθμοί που αναφέρονται στον πίνακα είναι ακέραιοι, όμως δεν μετράνε το ίδιο στη βαθμολογία κάθε χώρας. Κι αυτό διότι ο κάθε βαθμός διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής κάθε χρόνο.

Για παράδειγμα, η χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντινάμο Κιέβου πρόσθεσε στη βαθμολογία της Ελλάδας 2 (βαθμοί νίκης)/5 (αριθμός ελληνικών ομάδων)= 0,400 βαθμούς. Αν η Ελλάδα συμμετείχε π.χ. με 4 ομάδες αντί 5, η κάθε νίκη θα «άξιζε» 0,500 βαθμούς (2/4). Γι’ αυτό έχει σημασία να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο όλες οι ομάδες μας στις διοργανώσεις και να προσφέρουν βαθμούς, γιατί ο αρχικός αριθμός (5 στην περίπτωσή μας) μας «ακολουθεί» για όλη τη σεζόν.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εξασφαλισμένους βαθμούς bonus από τη σίγουρη συμμετοχή τριών ομάδων της σε League Phase. Η ΑΕΚ με τη συμμετοχή της στα πλέι οφ του Champions League έχει εξασφαλίσει την League Phase του Europa League αν αποκλειστεί. Ο Ολυμπιακός ακόμα και με διπλό αποκλεισμό θα συμμετέχει στη League Phase του Conference League. Το ίδιο και ο ΟΦΗ, αν αποκλειστεί στα πλέι οφ του Europa League. Σε αυτή τη θέση θα βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να περάσει την Άντερλεχτ. Ο μοναδικός που δεν έχει δίχτυ ασφαλείας είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται δύο προκρίσεις ακόμα για να μπει σε League Phase.

Αν οι ελληνικές ομάδες καταφέρουν το 5/5 στις League Phase και, για παράδειγμα, έχουμε μία στο Champions League, δύο στο Europa League και δύο στο Conference League (είναι ένα συντηρητικό σενάριο, όχι το καλύτερο) τότε εκτός από τα αποτελέσματα οι ομάδες μας θα κερδίσουν μονομιάς και μίνιμουμ 17 βαθμούς bonus μόνο από τη διαδικασία. Αν το διαιρέσουμε με τον αριθμό τους (5) προκύπτει ένας μεγάλος αριθμό 3,400 «ευρωβαθμών», που θα μας εκτοξεύσουν στη βαθμολογία. Αντίστοιχες βλέψεις, βέβαια, έχουν και οι χώρες που βρίσκονται κοντά μας (λίγο πάνω ή λίγο κάτω) στη βαθμολογία.