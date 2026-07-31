Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό η Πέιου

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του και με την Νάσια Πέιου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Νάσια Πέιου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η διεθνής χαφ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Νάσια Πέιου τόνισε τα εξής: «Χαίρομαι πολύ που συνεχίζω στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι ήθελα να μείνω και να συνεχίσουμε μαζί. Έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις και είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα και τους στόχους μας».».