Νέα «μετάγγιση» Παναθηναϊκού αίματος στην ΠΑΕ: Μέλος στο ΔΣ ο Σωτήρης Πανταλέων!

Η πιο εμβληματική φιγούρα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Πανταλέων, μπαίνει στο ΔΣ της ΠΑΕ αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτίδη, σε μία ακόμα προσπάθεια... μετάγγισης Παναθηναϊκού αίματος.

Ο Παναθηναϊκός προχωρά σε μία ακόμη αλλαγή σε διοικητικό επίπεδο, καθώς ο Σωτήρης Πανταλέων εντάσσεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ, παίρνοντας τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος αποχωρεί τόσο από το Δ.Σ. όσο και από το αξίωμα του Β’ αντιπροέδρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπροσώπηση του Ερασιτέχνη στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, εξακολουθεί να καλύπτεται από τον κ. Βρανόπουλο. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του Πανταλέων στο νέο σχήμα αποτελεί ξεχωριστή διοικητική επιλογή και όχι θεσμική υποχρέωση.

Η παρουσία του μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει ταυτίσει ολόκληρη την αθλητική του διαδρομή με τον Παναθηναϊκό. Από την ηλικία των δέκα ετών φόρεσε τη φανέλα του «Τριφυλλιού», δίχως να αγωνιστεί ποτέ σε άλλη «μεγάλη» ελληνική ομάδα, ενώ όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε δίπλα στον σύλλογο τόσο στις επιτυχίες όσο και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η ένταξή του στο ποδοσφαιρικό τμήμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης και συσπείρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την αξιοποίηση ανθρώπων που γνωρίζουν σε βάθος τον οργανισμό και την ιστορία του Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2021 ο Πανταλέων κατέχει τη θέση του Διευθυντή των αγωνιστικών τμημάτων του Ερασιτέχνη, ρόλο που θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε διοικητικό επίπεδο.

Η τυπική επικύρωση της αλλαγής στο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.