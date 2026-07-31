Δύσκολες ώρες για Ινφαντίνο - Παραιτήθηκε σύμβουλος του

Το «δεξί χέρι» του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κάρλος Κορδέιρο παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο επικεφαλής των συμβούλων του προέδρου της FIFA, και το «δεξί του χέρι» στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάρλος Κορδέιρο παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις του Ινφαντίνο σε ότι αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, φέρνοντας τον σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

«Ως ο κύριος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταχθώ στο πλευρό της FIFA που αποφάσισε να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ», ήταν τα πρώτα του λόγια, με τον Κορδέιρο που συμπλήρωσε σε ότι αφορά την πρόθεση Ινφαντίνο να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε επενδυτές.

«Ας το πω καθαρά… Δεν είχα καμία απολύτως ανάμιξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα απέναντί της με κάθε δύναμη. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και κακό για το μέλλον του αθλήματος», κατέληξε.