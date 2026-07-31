«Όχι» του Σλοτ στην εθνική Ολλανδίας

Ο Άρνε Σλοτ απέρριψε την ευκαιρία να γίνει ο νέος προπονητής της εθνικής Ολλανδίας, όπως αναφέρουν σήμερα (31/7) μέσα ενημέρωσης στη χώρα.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο Άρνε Σλοτ, ο οποίος απολύθηκε από τη Λίβερπουλ την παρελθούσα σεζόν, ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει τους «οράνιε», αλλά προτίμησε να συνεχίσει σε κάποιο σύλλογο. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 47χρονος Σλοτ έχει απορρίψει όχι μόνο τη θέση του προπονητή στην εθνική Ολλανδίας, αλλά και προτάσεις από τη Μίλαν, τη Φούλαμ και την Αλ-Αχλί από τη Σαουδική Αραβία.

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αναμένεται να ενημερώσει την επόμενη εβδομάδα σχετικά με την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Κούμαν, ο οποίος αποχώρησε από το «τιμόνι» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των «32» του Μουντιάλ από το Μαρόκο στα πέναλτι (3-2) στα τέλη Ιουνίου. Ο 63χρονος Κούμαν είχε τα «ηνία» της εθνικής Ολλανδίας από το 2023.

Ο Έρικ τεν Χαγκ είχε δηλώσει νωρίτερα τον Ιούλιο ότι δεν ήταν διαθέσιμος για την εθνική και πως θα παρέμενε τεχνικός διευθυντής της Τβέντε για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο άλλος επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο Πέτερ Μπος, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Αϊντχόφεν στο τέλος της περασμένης σεζόν, αφού οδήγησε την PSV στην κατάκτηση του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Ο επόμενος αγώνας της Ολλανδίας είναι με αντίπαλο τη Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου στο Άμστερνταμ για τον 2ο όμιλο της League A του Nations League, τον οποίο συμπληρώνουν η εθνική Ελλάδας και η Σερβία.