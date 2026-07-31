Ουόριορς: Σε επαφές με τον ΝτεΡόζαν - Ο μόνος τρόπος να υπογράψει

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια προσθήκη ακόμα στο ρόστερ τους και φαίνεται πως εξετάζουν την περίπτωση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.
Όπως αναφέρει ο Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints», οι «Πολεμιστές» βρίσκοτναι σε επαφή με τους ανθρώπους του παίκτη για ένα ενδεχόμενο deal.
Ωστόσο, οι Ουόριορς θα δεχθούν να τον υπογράψουν μόνο αν ο 36χρονος πει το «ΟΚ» και συμφωνήσει σε minimum συμβόλαιο. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, καθώς ο ΝτεΡόζαν θέλει να λάβει περίπου 8-10 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα σεζόν.