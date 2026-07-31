Ουόριορς: Σε επαφές με τον ΝτεΡόζαν - Ο μόνος τρόπος να υπογράψει

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρίσκονται σε επαφές με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ωστόσο θα τον υπογράψουν μόνο υπό έναν όρο.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια προσθήκη ακόμα στο ρόστερ τους και φαίνεται πως εξετάζουν την περίπτωση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Όπως αναφέρει ο Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints», οι «Πολεμιστές» βρίσκοτναι σε επαφή με τους ανθρώπους του παίκτη για ένα ενδεχόμενο deal.

Ωστόσο, οι Ουόριορς θα δεχθούν να τον υπογράψουν μόνο αν ο 36χρονος πει το «ΟΚ» και συμφωνήσει σε minimum συμβόλαιο. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, καθώς ο ΝτεΡόζαν θέλει να λάβει περίπου 8-10 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα σεζόν.