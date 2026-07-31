Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του την περσινή σεζόν και εξασφάλισε το «καλό» εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League, μαζί με σίγουρη παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τα play-off του Europa League.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να ξεπεράσει μόλις ένα εμπόδιο για να βρεθεί στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση τον προσεχή χειμώνα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πότε παίζει ο ΟΦΗ στην Ευρώπη και ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του.

Δείτε ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι ΟΦΗ!

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