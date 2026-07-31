Καραγκούνης στη Superbet: «O Kυράστας ήξερε ότι ο διαιτητής θα ήταν 100% εναντίον μας»! (vid)

Σε μία συζήτηση εφ' όλης της ύλης με τον Charlie, ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού κάνει μια αναδρομή στην πορεία της καριέρας του, θυμάται τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Απόλλωνα Αθηνών, την καθιέρωσή του στο Τριφύλλι και τις σημαντικότερες στιγμές που σημάδεψαν τη διαδρομή του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων, ο «Κάρα» μιλά για τους προπονητές που τον εμπιστεύτηκαν στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, τις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες του Παναθηναϊκού, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο του Γιάννη Κυράστα, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες από εκείνη την εποχή. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του στη φράση που ξεχωρίζει από τη συνέντευξη:

«Ο Κυράστας ήξερε ότι ο διαιτητής θα ήταν 100% εναντίον μας!» αλλά και η ατάκα του πως «Ο προημιτελικός με την Μπαρτσελόνα ισοδυναμούσε με 2-3 ευρωπαικούς τελικούς σαν το Γουέμπλεϊ».

Η συνέντευξη περιλαμβάνει επίσης προσωπικές ιστορίες, στιγμές από τα αποδυτήρια και άγνωστες πτυχές της καριέρας ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές των τελευταίων δεκαετιών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: