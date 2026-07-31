Ρενέ Πομς στο SDNA: «Το αριστερό πόδι του Μάγιερ και οι στατικές φάσεις είναι τα μεγάλα του όπλα»

Ο Αυστριακός προπονητής που συνεργάστηκε με τον 28χρονο χαφ στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και πέρασε από τον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα (στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25) μιλά στο SDNA για τον νέο παίκτη της ΑΕΚ, αποθεώνοντας την ποιότητα και τον χαρακτήρα του.

Η ΑΕΚ επένδυσε στον Λάβρο Μάγιερ, αποκτώντας έναν διεθνή Κροάτη μέσο με σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Για να σκιαγραφήσει το αγωνιστικό και ανθρώπινο προφίλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της Ένωσης, το SDNA επικοινώνησε με τον Ρενέ Πομς (φωτ.), τον Αυστριακό τεχνικό που συνεργάστηκε μαζί του στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ το 2020 και είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2024-25.

«Είχα τον Λόβρο στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, στην αρχή ουσιαστικά της πορείας του. Είχε έρθει από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και από τότε φαινόταν ότι πρόκειται για έναν πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Είναι εξαιρετικός στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, διαθέτει πολύ καλό αριστερό πόδι και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στις στατικές φάσεις, είτε πρόκειται για εκτελέσεις φάουλ, είτε για άλλες στημένες μπάλες.

Θα έλεγα πως είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ και τον σύλλογο να πετύχουν τους στόχους τους.

Παράλληλα, είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει εξίσου. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία και ελπίζω να συναντηθούμε ξανά στο μέλλον».