Άρης: Τα δύο σενάρια για την ημερομηνία άφιξης του Γκραντ

Οι κιτρινόμαυροι σε φάση αναμονής για την άφιξη του νέου συμβούλου διοίκησης, Αβραάμ Γκραντ

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν βρίσκεται ο Άρης. Οι κιτρινόμαυροι επιστρέφουν σήμερα από Ιταλία και μπαίνουν σε φουλ ρυθμούς και φιλικά, πριν την πρεμιέρα σε κύπελλο και πρωτάθλημα.

Η εποχή Αβραάμ Γκραντ δεν έχει ξημερώσει ακόμη στο στρατόπεδο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς ο νέος σύμβουλος της διοίκησης Καρυπίδη βρίσκονταν για μεγάλο διάστημα στις ΗΠΑ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα χρειαστούν ακόμη μερικές μέρες ώστε να οριστικοποιηθεί η άφιξη του.

Το ένα σενάριο είναι η άφιξη του Ισραηλινού να οριστεί για το παιχνίδι του Κυπέλλου, αν και εφόσον τακτοποιηθούν κάποιες εκρεμότητες, αλλιώς, στο δεύτερο σενάριο, ο Γκραντ θα πραγματοποιήσει την δική του "πρώτη" στην πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα. Το πλάνο των κιτρινόμαυρων είναι να φτάσει μερικές μέρες νωρίτερα, μαζί με την Ειρήνη Καρυπίδη και να παρουσιαστεί ενώπιον της ομάδας, ώστε να εγκλιματιστεί και στην πόλη.

Ο νέος σύμβουλος της διοίκησης αναμένεται να παραμείνει στην συμπρωτεύουσα για διάστημα 15-20 ημερών, ώστε να αποφασίσουν μαζί με τους διοικούντες πάνω σε θέματα της ομάδας.