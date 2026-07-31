Τσάμης: «Σπίτι μου ο Πανερυθραϊκός, η Elite League είναι η κατηγορία των ανατροπών»

Ο νέος σέντερ του Πανερυθραϊκού, Παναγιώτης Τσάμης, «φιλοξενήθηκε» στο ΕΟΚ WebRadio και μίλησε για την επιστροφή του στην ομάδα μετά από τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικά είπε:

Για τον ρόλο που έπαιξε ο προπονητής Δημήτρης Χουχουλής αλλά και ο οργανισμός του Πανερυθραϊκού στην απόφασή του: «Για να μην αδικήσω κανέναν από τους δύο, θέλω να πω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα δύο μαζί. Αρχικά, το όνομα του κόουτς, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του σαν άνθρωπος, αλλά σίγουρα και σαν οργανισμός ο Πανερυθραϊκός, που είναι μια ομάδα η οποία έχει να δώσει πολλά στον ελληνικό αθλητισμό. Γενικότερα μέτρησε πολύ και το κλίμα της ομάδας τα τελευταία χρονιά και η στάση της απέναντι σ’ εμένα όταν έπαιζα εκεί».

Για την επικοινωνία του με τον κόουτς Χουχουλή: «Με το που χτύπησε το τηλέφωνο κατευθείαν χάρηκα. Πάντα όταν με παίρνει τηλέφωνο ο κόουτς Χουχουλής κάτι καλό έχει να μου πει. Η αλήθεια είναι ότι λίγο το σκέφτηκα… Δε δίστασα, αλλά το σκέφτηκα. Είχα και άλλα πράγματα στο μυαλό μου γενικότερα, το σκεφτόμουν πολύ για να κάνω και μια επιστροφή στη GBL, να κάνω μια προσπάθεια, να πάρω την ευκαιρία μου όπως κάθε αθλητής πιστεύω σκέφτεται σε αυτό το επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, μόνο που με πήρε ο κόουτς, αυτά που μου είπε όταν μιλήσαμε και το κίνητρο που μου έδωσε, δε μου πήρε πολύ χρόνο να αφήσω αυτά που σκεφτόμουν στην άκρη και να αλλάξω το σκεπτικό μου για εκείνον. Είχαμε καλή συνεργασία και γι’ αυτόν τον λόγο θα ήθελα και να συνεργαστώ ξανά μαζί του».

Για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα: «Σίγουρα θέλω ν’ αποδείξω και στον κόουτς, γιατί ξέρω ότι αυτήν τη στιγμή έχει στο μυαλό του ένα πλάνο πέραν απ’ το να καθιερωθεί η ομάδα στην κατηγορία. Θέλει να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει η ομάδα και σ’ αυτό το πλάνο με θεωρεί μέρος για την επίτευξή του. Σίγουρα εμένα αυτό με βαραίνει και με κάνει να νιώθω ευθύνη. Από την πρώτη στιγμή το ένιωσα αυτό το βάρος, ότι υπάρχει θέληση για κάτι καλό, η ομάδα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και όχι απλά να υπάρχει στην κατηγορία».

Για την πρώτη του θητεία στην ομάδα πριν από τέσσερα χρόνια: «Σίγουρα στην πρώτη μου θητεία ήταν και η πρώτη φορά που πήρα και πιο βασικό ρόλο σαν παίκτης, γενικότερα στο μπάσκετ. Ήταν μια εξέλιξή μου σαν παίκτης, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά που βρέθηκα να παίρνω ευθύνες στο παρκέ. Πιστεύω ότι φέτος θα πάρω ακόμα περισσότερες και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το πώς επηρεάζω το παιχνίδι. Βλέπω το ομαδικό πλάνο, όχι το να κάνω καλύτερα νούμερα, αυτό έρχεται δεύτερο».

Για το ότι έχει πρωταγωνιστήσει με ομάδες στο παρελθόν και πώς αυτό τον επηρεάζει ενόψει της νέας χρονιάς: «Δεν έχει να λέει τι έγινε τις προηγούμενες χρονιές. Το παρελθόν έχει “γραφτεί”, περάσαμε ωραία, καταφέραμε να κάνουμε πράγματα και πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά πιστεύω κάθε χρονιά είναι καινούργια και διαφορετική. Ακόμα και το ότι ήμουν στην ομάδα το κάνει μια ξεχωριστή χρονιά, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Πιστεύω ότι είναι νωρίς για να πούμε ποια θα είναι τα δεδομένα και ποιος θα πρωταγωνιστήσει».

Για το πώς μπορεί να συμβάλλει με την… πρωταθληματική εμπειρία του έτσι ώστε να πετύχει μια άνοδο και ο Πανερυθραϊκός: «Σίγουρα είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνει η ομάδα για την άνοδο και δεν έχει να κάνει με έναν παίκτη. Αυτό που κάνω εγώ, συνηθως, είναι να βάζω τα μικρά “λιθαράκια”, όπως είναι η άμυνα, τα ριμπάουντ, η ενέργεια μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο ρόλος μου και φέτος στην ομάδα. Θεωρώ ότι, πράγματι, θα μπορέσω μέσα από αυτό να εμπνεύσω και τους συμπαίκτες μου και να φτάσουμε σε μια φάση όπου η ομάδα να πηγαίνει καλά. Αυτό μπορώ να πω».

Για το αν ενστερνίζεται τη φράση με την οποία ξεκινάει η ανακοίνωση της μεταγραφής του από τον Πανερυθραϊκό, «Παναγιώτη, καλώς ήρθες ξανά στο σπίτι σου»: «Είναι χαρά μου πραγματικά, με εκφράζει απόλυτα. Είναι πολύ σημαντικό για ‘μένα και γενικότερα για έναν αθλητή να επιστρέφει σε μια ομάδα στην οποία έχει περάσει όμορφα και έχει “χτίσει” πράγματα. Ουσιαστικά εμένα με έχει βοηθήσει να φτάσω εδώ που έχω φτάσει μέχρι στιγμής και να κάνω ίσως κάποιες επιτυχίες μετά το πέρασμα μου από την ομάδα. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο αυτό για τη φετινή σεζόν, να κάνω και με αυτήν την ομάδα κάποιες επιτυχίες και να τη δούμε εκεί που αξίζει».

Για την Elite League: «Η Elite League είναι μια κατηγορία την οποία κανείς δε μπορεί να την υποτιμήσει. Τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει και όλο το ελληνικό μπάσκετ μαζί της, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα είναι ένας προθάλαμος για τη GBL, για ν’ ανέβουν και να εξελιχθούν οι Έλληνες παίκτες ακόμα περισσότερο. Και για ‘μένα είναι ένας προσωπικός στόχος αυτό. Το σχόλιο που πρέπει να μείνει είναι ότι η κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία των ανατροπών, που ποτέ δε μπορείς να ξέρεις ποιος θα βρίσκεται που στη βαθμολογία. Ουσιαστικά, μπορεί ο πρώτος να χάσει από τον τελευταίο».

Για την περσινή χρονιά που ξεκίνησε για τον ίδιο στη Μύκονο και συνεχίστηκε στη Δόξα Λευκάδας: «Η περσινή χρονιά ήταν σίγουρα μια κουραστική σεζόν, λόγω και των τραυματισμών το λέω αυτό. Έπρεπε, ουσιαστικά, να “φρενάρω” κάποια πράγματα και να μπορέσω να κερδίσω λίγο παραπάνω χρόνο μέσα στο γήπεδο σε μια ομάδα που θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό ρόλο. Πιστεύω ότι με κάνει να πιστεύω πιο πολύ στον εαυτό μου που δεν τα παράτησα την περσινή χρονιά. Αυτό που κάνω είναι να παλεύω και να προσπαθώ κάθε φορά και κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να την εκμεταλλεύομαι, με καλό τρόπο, για να βγάλω κάτι θετικό. Κρατάω από πέρυσι μια χαρά, μια θετική εμπειρία. Κυρίως με νοιάζει να κρατάω ότι πετύχαμε έναν μεγάλο στόχο, ότι κατάφερα να επανέλθω και να βρίσκομαι μέσα στο παρκέ».

Για τη μετά το μπάσκετ πορεία του και τη ζωή του έξω από αυτό: «Αυτήν τη στιγμή υπάρχει το μπάσκετ κυρίως. Ωστόσο, σπουδάζω κιόλας, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία. Δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι, ισορροπία, είναι δύσκολο, αλλά τα έχω καταφέρει “κουτσά-στραβά” και πλέον βρίσκομαι προς το τέλος. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν το αφήνω, για τη μετά μπάσκετ ζωή μου. Ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που βγάζει προς τα έξω. Μπορεί να έχω το μπάσκετ μπροστά, αλλά σίγουρα έχω και άλλα ενδιαφέροντα».