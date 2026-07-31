«Συναγερμός» με Χριστακόπουλο στην ΑΕΚ - Πόσο θα λείψει!

Απρόοπτο με τον 19χρονο δεξιό μπακ της Ένωσης στη σημερινή (31/7) προπόνηση. Αποστολή στην Ολλανδία.

Πρόβλημα με τον Σπύρο Χριστακόπουλο. Ο νεαρός αμυντικός έμεινε εκτός προπόνησης την Παρασκευή (31/7), καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό θέμα. Συγκεκριμένα, υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα ημέρες!

Θυμίζουμε πως ο Χριστακόπουλος είχε δείξει καλό πρόσωπο εδώ στην Ολλανδία και ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους «μικρούς» που θα διεκδικούσαν φανέλα βασικού στο Superbet Super Cup με τον ΟΦΗ (12/8, 20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο τραυματισμός του τον πάει πίσω τη χειρότερη στιγμή, καθώς πολύ δύσκολα θα προλάβει να είναι στο 100%.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης είναι ο ένας σίγουρος που θα ξεκινήσει και απομένει ο δεύτερος που θα πάρει φανέλα βασικού απέναντι στους Κρητικούς. Υπάρχει, επίσης, ο Χρήστος Αλεξίου που έχει χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, αλλά φαίνεται να είναι σε φάση επανόδου (σ.σ. ακολούθησε και σήμερα ειδικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο), κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες την ετοιμότητα του.