Στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν η Νάνου

Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό η Ευαγγελία Νάνου.

Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν η Ευαγγελία Νάνου. Η νεαρή μεσοεπιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ευαγγελία Νάνου για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Ευαγγελία Νάνου τόνισε τα εξής: «Η ανανέωση της συνεργασίας μου με τον Παναθηναϊκό με γεμίζει χαρά και ευθύνη. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Σύλλογος και χαρούμενη που θα συνεχίσω να αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Η περσινή χρονιά ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα και πιστεύω ότι μπορώ να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία, σκληρή δουλειά και πολλές επιτυχίες για τον Παναθηναϊκό».