Ισπανός στο «τιμόνι» της εθνικής Τσεχίας!

Ο Σάντι Ντένια, ο οποίος οδήγησε την Ισπανία στο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2024, είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Τσεχίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας (FACR).

Ο 52χρονος τεχνικός διαδέχεται τον Μίροσλαβ Κούμπεκ, ο οποίος παραιτήθηκε στις 29 Ιουνίου μετά τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με οψιόν (1+1), ο Ισπανός Ντένια γίνεται ο πρώτος ξένος προπονητής στην ιστορία της εθνικής, επιχειρώντας να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ως προπονητής, ο πρώην αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 (2017) και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U19 (2019) με τη «Ρόχα». Έπειτα, οδήγησε και την U23 στο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, νικώντας τη Γαλλία του Τιερί Ανρί, σαρώνοντας τα πάντα δηλαδή!

Οι πρώτοι επίσημοι αγώνες της Τσεχίας έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Nations League εναντίον της Αγγλίας, της Κροατίας και της Ισπανίας. Ο Ντένια πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας στην Ατλέτικο Μαδρίτης (1995-2004) με την οποία κατάκτησε τη La Liga το 1996, ενώ χρίστηκε διεθνής μόνο δυο φορές.