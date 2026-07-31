Ζερόμ Αρπινόν στο SDNA: «Ο Λουσέ μπορεί να εξελιχθεί πολύ με τον κατάλληλο προπονητή»

Ο Γάλλος προπονητής αναλύει στο SDNA το αγωνιστικό προφίλ του 23χρονου χαφ της Νις, Τομ Λουσέ ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό…σημάδι του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού του, αλλά και τους τομείς στους οποίους χρειάζεται βελτίωση.

Ο Τομ Λουσέ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον ΠΑΟΚ και το SDNA ζήτησε την άποψη του Γάλλου προπονητή, Ζερόμ Αρπινόν, ενός ανθρώπου που γνωρίζει άριστα το γαλλικό ποδόσφαιρο και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο Αρπινόν σκιαγράφησε το αγωνιστικό προφίλ του 23χρονου μέσου, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

«Είναι ένας πολυθεσίτης ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά, παρότι το δυνατό του πόδι είναι το δεξί.

Τεχνικά είναι πολύ καλός. Διαθέτει ποιότητα με την μπάλα στα πόδια και μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς ρόλους.

Στο πνευματικό κομμάτι χρειάζεται ακόμη βελτίωση. Μερικές φορές δείχνει υπερβολική αυτοπεποίθηση και χρειάζεται έναν προπονητή που θα τον καθοδηγήσει και θα τον κρατήσει συγκεντρωμένο.

Σωματικά έχει πολύ καλό ρυθμό, μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του και μπορεί να επαναλαμβάνει προσπάθειες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τακτικά είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Το βασικό σημείο που πρέπει να βελτιώσει είναι η εκρηκτικότητά του και οι μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Γι' αυτό και δεν είναι από τους παίκτες που θα περάσουν εύκολα τον αντίπαλο με ντρίμπλα, αλλά βασίζεται περισσότερο στην κίνηση και στην ταχύτητά του.

Είναι ακόμη νέος, χρειάζεται μεγαλύτερη ωριμότητα και να κατασταλάξει στη θέση που του ταιριάζει περισσότερο. Πιστεύω, όμως, ότι με έναν προπονητή που θα τον εξελίξει μπορεί να κάνει σημαντικά βήματα προόδου.

Έχει επίσης την ικανότητα να σκοράρει και να προσφέρει γκολ στην ομάδα του».