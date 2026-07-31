Κολοσσός: Το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας

Ο Κολοσσός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών στην περίοδο της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Υπενθυμίζουμε πως η προετοιμασία της ομάδας της Ρόδου θα ξεκινήσει στις 17 Αυγούστου και το πρώτο της στάδιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

2 Σεπτεμβρίου: Πρωτέας Βούλας Κ.Γ. Βούλας «Γεώργιος Γεννηματάς»

5 Σεπτεμβρίου: Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ΠΕΑΚ Πάτρας «Δημήτριος Τόφαλος»

9 Σεπτεμβρίου: Περιστέρι Betsson Κ.Γ. Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου»

11 Σεπτεμβρίου: Μαρούσι Κ.Γ. Αμαρουσίου

26 Σεπτεμβρίου: Ηρακλής Ιβανώφειο

Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν από κάθε φιλική αναμέτρηση.