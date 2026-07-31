Σκληρός: «Πιο ξεκάθαρη εικόνα»

Η Εθνική Εφήβων καλείται να αφήσει πίσω της μια δύσκολη ήττα και να εστιάσει στη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ U18, καθώς και η Πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης κρύβει ένα ξεχωριστό έπαθλο: Την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

«Το παιχνίδι με την Ισπανία είναι κάτι που έχουμε αφήσει στο παρελθόν, όσο δύσκολο κι αν είναι», τονίζει ο Αλέξανδρος Σκληρός και προσθέτει: «Γιατί πάντα υπάρχει συνέχεια».

Για τον Σκληρό και όλη την Εθνική Ομάδα ένας νέος στόχος έχει ήδη τεθεί: «Ο στόχος μας τώρα είναι να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια που απομένουν και να κατακτήσουμε την Πέμπτη θέση, καθώς δίνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Πρώτο «εμπόδιο» το Ισραήλ, το οποίο η ελληνική ομάδα γνωρίζει καλά, αφού οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες και στη φάση των ομίλων. Το Ισραήλ έκανε ένα 9-0 στο τελευταίο λεπτό της κανονικής περιόδου, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, όπου και νίκησε: «Το αυριανό παιχνίδι με το Ισραήλ είναι ένας τελικός. Αντιμετωπίσαμε το Ισραήλ στην πρεμιέρα όταν και χάσαμε στις λεπτομέρειες. Αυτή τη φορά θα πάμε με πιο ξεκάθαρη εικόνα για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας».