Η άμεση προσαρμογή Μάγερ, η κλάση του και η αξιοποίηση του - Το SDNA αναλύει από την Ολλανδία

Η προσαρμογή, ο εγκλιματισμός του και τι δείχνει εδώ στο Άπελντορν ο διεθνής Κροάτης μέσος - Η δοκιμή στη σημερινή προπόνηση. Αποστολή στην Ολλανδία.

Ο Λόβρο Μάγερ, είναι αναμφίβολα το πρόσωπο των δύο τελευταίων ημερών εδώ στο Άπελντορν όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο 28χρονος πρώην άσος των Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ρεν και Βόλφσμπουργκ, που αποκτήθηκε με 6 εκατ. ευρώ και έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ μαζί με αυτή του Ορμπελίν Πινέδα, ήρθε, υπέγραψε, ανακοινώθηκε και έπιασε αμέσως δουλειά μπαίνοντας σε ρυθμούς προπονήσεων, ενώ αγωνίστηκε για 25 λεπτά στο φιλικό με την Σάμσουνσπορ. Η άμεση ενσωμάτωση του στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας στα οποία βρίσκεται, καθώς μην ξεχνάμε πως είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ και μάλιστα, είχε αγωνιστεί και σε φιλικά παιχνίδια...

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας για τον Μάγερ είναι ότι δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Η παρουσία του συμπατριώτη του Ντομαγκόι Βίντα αλλά αυτή των Μάρκο Νίκολιτς, Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που μιλούν την ίδια γλώσσα, είναι παράγοντες που τον βοήθησαν να εγκλιματιστεί σχεδόν αμέσως. Και μπορεί να μετρά μόλις λίγα 24ωρα στην ΑΕΚ αλλά ο ίδιος αισθάνεται, σαν να βρίσκεται στην ομάδα... καιρό. Το διακρίνεις από το πως συμπεριφέρεται, από το πως συμμετέχει στις δραστηριότητες του γκρουπ, από το πως επικοινωνεί με όλους. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος στις δηλώσεις που μας παραχώρησε. «Πραγματικά αισθάνομαι σαν να είμαι κάποιους... μήνες εδώ, οπότε αισθάνομαι και σίγουρος ότι πήρα μια σωστή απόφαση να έρθω στην ΑΕΚ», ήταν μια από τις χαρακτηριστικές του ατάκες.

Ποιότητα και λύσεις στο τελευταίο μισό του αντιπάλου

Από εκεί και πέρα αγωνιστικά, η κλάση του Λόβρο Μάγερ είναι εμφανής με το καλημέρα. Οι επαφές του με την μπάλα, ο έλεγχος αυτής, η τεχνική του κατάρτιση αλλά και η αντίληψη που έχει μέσα στο γήπεδο, τον καθιστούν έναν χαφ υψηλού επιπέδου. Και μια σπουδαία προσθήκη για την ΑΕΚ. Είναι σαφές πως ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει από τον Μάγερ να του προσφέρει λύσεις και να του κάνει τη διαφορά στο τελευταίο μισό του αντιπάλου εκεί όπου χρειάζεται ποιότητα, σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια και εμπειρία. Ο Κροάτης, τα διαθέτει όλα αυτά και εγγυάται ουσία στο πιο κρίσιμο σημείο του γηπέδου μεσοεπιθετικά. Ασφαλώς ο Νίκολιτς θα του δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο εξ αρχής καθώς ο Μάγερ μην ξεχνάμε πως έρχεται για να αντικαταστήσει τον Πινέδα όχι με την έννοια των χαρακτηριστικών γιατί οι δύο τους διαφέρουν αρκετά, αλλά με την έννοια του της ιεραρχίας και της θέσης μέσα στο γήπεδο. Η ενδεκάδα της ΑΕΚ ξεκινούσε από τον Ορμπελίν στον άξονα. Πλέον, ξεκινά από τον Μάγερ...

Όσον αφορά τον ρόλο του και τη θέση του μέσα στο γήπεδο; «Είναι αλήθεια ότι μπορώ να παίξω σε διάφορες θέσεις. Μπορώ να παίξω σαν εξτρέμ και να συγκλίνω προς τα μέσα, μπορώ να παίξω στο 6 και στο 8 ώστε να βοηθάω στην κυκλοφορία της μπάλας στο χώρο του κέντρου. Θα δούμε. Ό,τι αποφασίσει ο προπονητής, είμαι διαθέσιμος», είπε ο ίδιος. Στο φιλικό με την Σάμσουνσπορ τον είδαμε δεξιά αλλά και πιο κεντρικά. Ούτως ή άλλως η φύση του είναι τέτοια που όπου και να τοποθετείται θα έρχεται προς τον άξονα. Σίγουρα όμως, η καλή του θέση είναι στο 8 και από τη στιγμή που η ΑΕΚ παίζει 4-4-2 με δίδυμο στα χαφ ο Κροάτης θα αποτελεί τον έναν από τους δυο. Αυτόν, που θα παίζει λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο για να δίνει και τις κατάλληλες ποιοτικές λύσεις στο τελευταίο μισό του αντιπάλου. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα με τον ρόλο και την θέση του , το βέβαιο είναι πως ο Μάγερ είναι ένας υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής, που ήρθε για να κάνει τη διαφορά για την ΑΕΚ και για να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα δημιουργίας του κιτρινόμαυρου τακτικού πλάνου το οποίο βασίζεται τη νέα σεζόν συγκριτικά με πέρυσι περισσότερο στο build up και στο συνδυαστικό παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια.

Στον άξονα δίπλα στον Κάιρινεν ο Μάγερ - Πως κινούνταν μέσα στο γήπεδο ο Κροάτης

Στη σημερινή προπόνηση ο Μάρκο Νίκολιτς τον έβαλε στο κέντρο μαζί με τον Κάαν Κάιρινεν. Συγκεκριμένα ο Μάγερ έπαιξε αριστερά στο δίδυμο του άξονα και δεξιά κινούνταν ο Φινλανδός. Φαινόταν να έχει μεγάλη ελευθερία μέσα στο γήπεδο σε φάση επίθεσης καθώς κινούνταν σε πολλούς χώρους επιχειρώντας να βρει χώρους στα μεσοδιαστήματα. Ζητούσε συνεχώς μπάλα, έπαιρνε πρωτοβουλίες και ανέβαινε ψηλά στο γήπεδο φτάνοντας στο έξω από την περιοχή με στόχο είτε να συνδυαστεί με τους συμπαίκτες του, είτε να δημιουργήσει με κάποια κάθετη πάσα, είτε να εκτελέσει. Η ποιότητα του με την μπάλα στα πόδια ήταν και πάλι εμφανής καθώς δύσκολα έκανε το λάθος σε πάσες και μεταβιβάσεις. Να τονίσουμε πως η σχετική δοκιμή δεν έγινε σε δίτερμα αλλά σε μια άσκηση τακτικής στην οποία ο Νίκολιτς ήθελε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και εκδήλωση σωστής επίθεσης στο τελευταίο μισό του αντιπάλου.