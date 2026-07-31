Με Τάντιτς η ευρωπαϊκή λίστα της Ναϊμέγκεν ενόψει Ολυμπιακού

Η Ναϊμέγκεν δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα της 22 ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο του για προκριματικού γύρου στο Champions League 2026-27.

Η Ναϊμέγκεν δήλωσε στην ευρωπαϊκή λίστα της 22 ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο του γ΄ προκριματικού γύρου στο Champions League 2026-27.

Ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας, Ντικ Σρόιντερ, είχε περιορισμούς λόγω των γηγενών παικτών, εξ ου και ο αριθμός των δηλωθέντων. Σε αυτούς συμπεριέλαβε τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, Μορ και Τάντιτς, όπως και τους επίσης «νέους» Σιέρχαους, Μοντέιρο, Μπίσοφ, Στορμ.

Εκτός έμειναν οι Ογκάβα, Ταχαουί, Βίλουμσον, Σουρς και Φαν Κρούι.

Η λίστα των Ολλανδών:

Τερματοφύλακες: Γκονσάλο Κρετάθ, Γιοπ Χένεστε.

Αμυντικοί: Μπραγιάν Περέιρα, Φιλίπ Σάντλερ, Τόμας Άουβεγιαν, Μπραμ Νάουτινκ, Τομπίας Στορμ, Ντέβερον Φόνβιλ, Γιασίν Ελ Άλντι Μοσλίχ.

Μέσοι: Ντάρκο Νεγιάσμιτς, Ίσακ Χάνσεν-Άαρεεν, Κοντάι Σάνο, Ζαμίρο Μοντέιρο, Τζάρον Τσέρι, Εμρέ Μορ.

Επιθετικοί: Νοέ Λεμπρετόν, Κλεμάν Μπίσοφ, Ντούσαν Τάντιτς, Κάι Σιέρχαους, Μπράιαν Λίνσεν, Κέβιν Κερς, Σάμι Ουαΐσα.