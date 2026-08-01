Αγχωτική νίκη για την ΤΣΣΚΑ 1948 πριν τον Παναθηναϊκό

Η ΤΣΣΚΑ 1948, επικράτησε με 2-1 της Αρντά για την 3η αγωνιστική του βουλγαρικού πρωταθλήματος, αντέχοντας στο φινάλε με παίκτη λιγότερο.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Ντιαλό, όμως η Αρντά ισοφάρισε στο 22', με το 1-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η ΤΣΣΚΑ 1948 ανέκτησε τα ηνία της αναμέτρησης με τον Ντιαλό να σκοράρει ξανά για το 2-1, όμως στο 67' οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, με τον Χόφμαν να αντικρίζει απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την αντίπαλο του Παναθηναϊκού με δέκα παίκτες.

Μετά την αποβολή του αμυντικού της ΤΣΣΚΑ 1948, η Αρντά άσκησε ασφυκτική πίεση για την ισοφάριση και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε το γκολ της ισοφάρισης, όμως το VAR γλίτωσε την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αφού διαπιστώθηκε ότι ο Νικόλοφ ήταν σε οριακή θέση οφσάιντ και ακυρώθηκε το γκολ της Αρντά.

Πλέον, η ΤΣΣΚΑ 1948 στρέφει την προσοχή της στην πρώτη αναμέτρηση με το Τριφύλλι, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (5/8) στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.