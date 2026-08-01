Με «λευκή» ισοπαλία κόντρα στην Ντεν Χάαγκ αποχαιρέτισε την Ολλανδία ο Αστέρας Τρίπολης

Με άλλη μία καλή εμφάνιση ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία ο Αστέρας Τρίπολης, μένοντας στο 0-0 με τη Ντεν Χάαγκ.

Με άλλη μία καλή εμφάνιση ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία ο Αστέρας Τρίπολης, μένοντας στο 0-0 με τη Ντεν Χάαγκ.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου στάθηκε πολύ καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο που προέρχεται από άνοδο στην Eredivisie, παρουσιάζοντας συνοχή, καλή αμυντική λειτουργία και αρκετές στιγμές για να βρει το γκολ. Ντεμπούτο με τα «κιτρινομπλέ» πραγματοποίησε ο Μπρόρσον.

Ο Αστέρας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 27' έχασε την πιο μεγάλη ευκαιρία του, όταν ο Χρυσόπουλος σημάδεψε το δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρικαρντίνιο απείλησε στο 57', ο Κετού είχε καλή κεφαλιά λίγο αργότερα, όμως η σημαντικότερη στιγμή ήρθε στο 84'. Ο Πέρες έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Γκιτέρσο, αλλά ο Νικιέμα κράτησε το μηδέν με εντυπωσιακή επέμβαση.

Αστέρας Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Μέντεζ, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Κώτσιρας, Μπουζούκης, Έντερ, Μπαρτόλο, Κετού, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο.

Αγωνίστηκαν επίσης: Καλτσάς, Κακαδιάρης, Γκιτέρσος, Ζόγκου, Ριέρα, Πέρες, Τσίκο, Μπρόρσον.