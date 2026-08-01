Χεζόνια: «Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA»

Ο Μάριο Χεζόνια επέστρεψε και επίσημα στο NBA, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Κροάτη φόργουορντ στο πρώτο του μήνυμα να τονίζει ότι ποτέ δεν του άρεσε ο τρόπος που είχε φύγει από την Λίγκα πριν από έξι χρόνια.

Ο Μάριος Χεζόνια πριν από έξι χρόνια, είχε αποχωρήσει από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον 31χρονο καλαθοσφαιριστή, σε ανάρτησή του στα social media, να εκφράζει την χαρά του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα του, με την φανέλα των Καβαλίερς.

«Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA, αλλά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν και ήθελα! Είμαι πανευτυχής που το νέο μου κεφάλαιο ξεκινάει με τους Καβαλίερς, μια ομάδα και έναν οργανισμό που πάντα θαύμαζα και σεβόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

