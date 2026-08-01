Χεζόνια: «Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA»

Ο Μάριος Χεζόνια πριν από έξι χρόνια, είχε αποχωρήσει από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον 31χρονο καλαθοσφαιριστή, σε ανάρτησή του στα social media, να εκφράζει την χαρά του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα του, με την φανέλα των Καβαλίερς.
«Ποτέ δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα από το NBA, αλλά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν και ήθελα! Είμαι πανευτυχής που το νέο μου κεφάλαιο ξεκινάει με τους Καβαλίερς, μια ομάδα και έναν οργανισμό που πάντα θαύμαζα και σεβόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.
Never liked how I left the NBA but these past 5 years have been exactly what I wanted and much needed! I am super happy that my new chapter is with @cavs a team and organization that I have always admired and respected! 🫡💛♥️⚔️ https://t.co/woCdL0jmiC— Mario Hezonja (@mariohezonja) July 31, 2026