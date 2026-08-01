Αναδίπλωση Ινφαντίνο: «Εγκαταλείπεται το σχέδιο FIFA για το Μουντιάλ»!

Δημοσίευμα «βόμβα» της New York Post, αναφέρει ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο εγκαταλείπει το σχέδιο για πώληση μεριδίου μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Αμερικανών, ο πρόεδρος της FIFA, έκανε αναδίπλωση μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν και υπό τον φόβο να γίνουν πράξη οι απειλές περί μποϊκοτάζ του Μundial!

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο αποσκοπούσε στην πώληση μεριδίου μετοχών των διοργανώσεων της FIFA για το ποσό των 20 δισ. δολαρίων, όμως η αποκάλυψη του πλάνου, έφερε τεράστιες αντιδράσεις τις συνομοσπονδίες.

«Τραβούν την πρίζα», ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή στη New York Post, με το εγχείρημα του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να «παγώνει» υπό τον φόβο των σφοδρών αντιδράσεων.