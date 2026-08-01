Η Σεντ Ζιλουάζ πήρε στα πέναλτι το βελγικό Super Cup κόντρα στην Μπρίζ

Η μετά-Τζόλη εποχή δεν ξεκίνησε... καλά για την Μπριζ. Οι πρωταθλητές Βελγίου ηττήθηκαν στο Super Cup απ' την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με 5-4 στα πέναλτι.

Η Κλαμπ Μπριζ μπήκε καλύτερα στον αγώνα και προηγήθηκε στο 49' με τον Τρεσόλντι. Δεν «τελείωσε», ωστόσο, το ματς στις ευκαιρίες που δημιούργησε μετά το 1-0, με αποτέλεσμα η Σεντ Ζιλουάζ να βρει γκολ ισοφάρισης με τον ΜακΆλιστερ στο 77' και να οδηγήσει τον τελικό στη «ρώσικη ρουλέτα».

Εκεί η Ουνιόν ήταν απόλυτα εύστοχη (Νταβίντ, Κχαλαϊλί, Ζενέλι, Ζοργκάν, Μοφοκένγκ), την ώρα που ο Τσάβα αστόχησε στο 4ο πέναλτι της Κλαμπ Μπριζ, στερώντας απ' την ομάδα του την ευκαιρία να «σηκώσει» για 18η φορά το τρόπαιο.