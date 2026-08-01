Κασεμίρο για Μέσι: «Θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή δίπλα του»

Ο Κασεμίρο είναι και επίσημα παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι και στην παρουσίασή του μίλησε με θαυμασμό για τον Λιονέλ Μέσι, χαρακτηρίζοντας όνειρο ζωής τη συνύπαρξή τους στην ίδια ομάδα.

Ο Κασεμίρο παρουσιάστηκε επίσημα από την Ίντερ Μαϊάμι, και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Ο Βραζιλιάνος μέσος δήλωσε πως κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να αγωνιστεί δίπλα στον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας ότι θέλει να απολαύσει αυτή την εμπειρία και να βοηθήσει την ομάδα να συνεχίσει να νικά.

«Κάθε παίκτης ονειρεύεται να παίξει δίπλα στον κορυφαίο όλων των εποχών. Για εμένα είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος χαφ κατά την παρουσίασή του.