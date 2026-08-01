Αγωγή 36 δισεκατομμυρίων από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης σε εταιρεία με μέτοχο τον Γιάννη!

Μεγάλες περιπέτειες αντιμετωπίζει η εταιρεία προβλέψεων Kalshi, τις οποίας μέτοχος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού η πολιτεία της Νέας Υόρκης διεκδικεί 36 δισεκατομμύρια δολάρια!

Όπως αναφέρουν αμερικανικά media, η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης κατέθεσε αγωγή, αξιώνοντας το αστρονομικό ποσό εκ μέρους της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η Kalshi δεν είναι κάποια στοιχηματική εταιρεία, αλλά προσφέρει προϊόντα που ονομάζει «event contracts», με τα οποία οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν και να πουλούν προβλέψεις που συνδέονται με την έκβαση πραγματικών γεγονότων, από αθλητικά events μέχρι και προβλέψεις για το αποτέλεσμα εκλογών.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς η εταιρία που είναι μέτοχος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, διέθετε «event contracts» χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον οι αρχές της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κατηγορούν την εταιρία ότι επέτρεπε τη χρήση της πλατφόρμας από κατοίκους ηλικίας 18 έως 20 ετών, παρότι το νόμιμο όριο για το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα στη Νέα Υόρκη είναι τα 21 χρόνια.

Η Λετίσια Τζέιμς, μάλιστα ανέφερε ότι η Kalshi, παρέκαμψε τους μηχανισμούς προστασίας των καταναλωτών, αλλά και τις φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τους αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιχνιδιών.

Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης ζητά από την εταιρεία την επιστροφή χρημάτων προς τους χρήστες, την απόδοση των κερδών που θεωρεί ότι αποκτήθηκαν παράνομα, καθώς και την επιβολή αυξημένων αστικών κυρώσεων που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το τριπλάσιο των εν λόγω κερδών.

Παράληλα, η αγωγή περιλαμβάνει αίτημα για πρόστιμο 100.000 δολαρίων για κάθε παράνομη προσφορά συμβολαίου, με το συνολικό ύψος των απαιτήσεων να εκτιμάται τουλάχιστον στα 36 δισεκατομμύρια δολάρια!

Τι ισχυρίζεται η εταιρεία

H Kalshi από την πλευρά της απορρίπτει πλήρως τον χαρακτηρισμό της ως στοιχηματικής πλατφόρμας, ισχυριζόμενη ότι τα event contracts αποτελούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα και όχι μορφή τζόγου, καθώς υπάγονται στην ομοσπονδιακή εποπτεία της Επιτροπής Εποπτείας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων».

Η Kalshi επισημαίνει ότι έχει αδειοδοτηθεί από την CFTC και υποστηρίζει ότι οι Πολιτείες δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στη λειτουργία μιας αγοράς που έχει ήδη εγκριθεί από ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή, χαρακτηρίζοντας την αγωγή της πολιτείας της Νέας Υόρκης «πολιτικό θέατρο».

Η αγωγή, μάλιστα έχει προκαλέσει και μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην CFTC και την πολιτεία της Νέας Υόρκης, αφού η ομοσπονδιακή αρχή υποστηρίζει ότι διαθέτει αποκλειστική δικαιοδοσία στα συμβόλαια που προσφέρονται από τις πλατφόρμες προβλέψεων, ενώ οι αρχές της Νέας Υόρκης, τονίζουν ότι οι κανόνες περί τυχερών παιχνιδιών εξακολουθούν να εφαρμόζονται εντός των ορίων της Πολιτείας.