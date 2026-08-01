Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Συνεχή μηνύματα 112 και εκκενώσεις

Δραματικές ώρες σε Αττική, Βοιωτία και Αχαΐα με εκκενώσεις οικισμών, και τεράστια κινητοποίηση επίγειων μέσων

Εκτός ελέγχου μαίνεται η ανεξέλεγκτη φωτιά σε πολλαπλά μέτωπα της επικράτειας, με τις αρχές να εκδίδουν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Λίγο μετά τις 2 το βράδυ, νέα ειδοποίηση από το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Λίγο νωρίτερα, άλλο μήνυμα είχε σταλεί στους κατοίκους της περιοχής Μύτικας, ζητώντας τους να μετακινηθούν εσπευσμένα προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και καταστρέφοντας σπίτια. Την ίδια ώρα, στην περιοχή ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις, προκαλώντας έντονη αναστάτωση, ενώ ο δρόμος έκλεισε εντελώς για την κυκλοφορία λόγω της πυρκαγιάς.

Τιτάνια μάχη στα μέτωπα της Βοιωτίας

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου επιχειρεί μια γιγαντιαία δύναμη. Συνολικά 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 4η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ, μαζί με πλήθος εθελοντών, δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες. Στη μάχη συμμετέχουν 92 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ανοίγουν συνεχώς αντιπυρικές ζώνες.

Στο πεδίο βρίσκεται και η ειδική ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ drones του ΕΣΚΕΔΙΚ με θερμική και οπτική κάμερα παρέχουν συνεχή εικόνα από αέρος. Από τη θάλασσα, η επιχείρηση διάσωσης υπήρξε καταλυτική: 2 πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια 254 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο. Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε πλήρη διασπορά, συνδράμοντας στην ασφαλή μετακίνηση και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αλλεπάλληλες εκκενώσεις στο Αίγιο

Πύρινος εφιάλτης εξαιτίας της πυρκαγιάς καταγράφεται και στην Αχαΐα. Όπως ανακοινώθηκε, το 112 ενεργοποιήθηκε αρχικά για την εκκένωση του οικισμού Αρραβωνίτσα.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακολούθησε νέα προειδοποίηση για την περιοχή Νέος Ερινέος. Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό.

Στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιαλείας, οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, διαθέτοντας 21 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και υδροφόρα οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: newsbomb.gr