Ο Ουεμπανιάμα υπέγραψε νέα μεγάλη συμφωνία

Ο Γάλλος σταρ των Σπερς, συμφώνησε να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Nike, σε μια συμφωνία που, περιλαμβάνει τη δημιουργία προσωπικής σειράς παπουτσιών με την υπογραφή του.

Όπως μετέδωσαν ESPN και Athletic, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, ο 22χρονος φόργουορντ/σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Nike, το οποίο ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο το ESPN κάνει λόγο για συμβόλαιο «μακράς διάρκειας». Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εμπορική πορεία του Γουεμπανιάμα, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς του παγκόσμιου μπάσκετ.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν η Nike και ο Γάλλος άσος στο Instagram, παρουσιάζεται μια «έκρηξη» στο διάστημα, η οποία καταλήγει στην αποκάλυψη ενός νέου λογότυπου με τα αρχικά «VW», προαναγγέλλοντας πιθανότατα τη νέα προσωπική του σειρά.

Η συμφωνία με τη Nike έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τους Σπερς. Τον Ιούλιο, ο Γάλλος υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαν Αντόνιο, συνολικής αξίας 252 εκατ. δολαρίων για πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το κεντρικό πρόσωπο του franchise για τα επόμενα χρόνια.