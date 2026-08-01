Αλλάζει τα δεδομένα ο νέος κανονισμός για τους τραυματισμούς τερματοφυλάκων στην Αγγλία

Νέα δεδομένα φέρνει το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς από τη νέα σεζόν θα δοκιμαστεί κανονισμός που στοχεύει να περιορίσει τις καθυστερήσεις από τους τραυματισμούς των τερματοφυλάκων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, όταν ο διαιτητής επιτρέπει την είσοδο ιατρικού επιτελείου για να προσφέρει βοήθεια σε τερματοφύλακα, ο προπονητής θα έχει δέκα δευτερόλεπτα να επιλέξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου να αποχωρήσει για ένα λεπτό. Αν δεν υποδείξει κάποιον εγκαίρως, θα αναγκαστεί να αποχωρήσει ο αρχηγός της ομάδας.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα θα αναγκάζεται να αγωνίζεται με δέκα παίκτες, με σκοπό να αποθαρρύνονται οι λεγόμενες «τακτικές διακοπές», όταν δηλαδή ένας τραυματισμός χρησιμοποιείται για να κερδηθεί χρόνος ή να δοθούν οδηγίες από τον πάγκο.