Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, ΠΑΟΚ θα βρεις από κάτω…

Ο Δικέφαλος βλέπει τα δικά του αετόπουλα να πετούν ψηλά και να διαφημίζουν το όνομα του σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, τρία παιδιά ζουν το όνειρο τους. Φτιάχνουν τις ζωές τους, τις καριέρες τους, το μέλλον τους. Κοινή συνισταμένη η ασπρόμαυρη φανέλα. Η ακαδημία του ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Τζόλης μετακόμισε στην πρωταθλήτρια της Premier League, την Άρσεναλ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης γίνεται κάτοικος της αιώνιας πόλης με ένα αρχικό ποσό 16,5 εκατομμυρίων ευρώ, που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 18.

Ο Γιώργος Κούτσιας άφησε την Λουγκάνο και είναι πλέον παίκτης της Φαμαλικάο, με τους Ελβετούς να υπολογίζουν το κόστος της μεταγραφής σε κάτι παραπάνω από το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Μαζί τους, διαφημίζεται και ο ΠΑΟΚ. Δικά του… παιδιά είναι.

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που διέπλασε τον ποδοσφαιρικό τους χαρακτήρα, αυτός τους χάρισε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα, αυτός καμαρώνει για την εξέλιξη τους.

Η μεγαλύτερη διαφήμιση για το brand του, για την ακαδημία του, η πιο απτή απόδειξη πλάνου καριέρας που πολλές φορές παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των κορυφαίων ταλέντων της χώρας (και των γονιών τους) για την ομάδα που πρέπει να επιλέξουν.

Κάτι που εγγυάται την συνέχεια και την… διαιώνιση του είδους.

Συνάμα, υπάρχουν και τα άμεσα οφέλη. Μέσω του μηχανισμού αλληλεγγύης των μεταγραφών της FIFA, ο ΠΑΟΚ (αλλά και κάθε ομάδα που σέβεται την παραγωγική διαδικασία) εισπράτει το τίμημα για την συνεισφορά του σε κάθε τους μεταγραφή, για όλη τους την καριέρα!

Είναι ο λεγόμενος μηχανισμός 95+5.

Το 5% από το αντίτιμο κάθε μεταγραφής μοιράζεται με έναν προκαθορισμένο τρόπο στις ομάδες όπου κάθε παίκτης είχε δελτίο / συμβόλαιο από το 12ο ως το 23ο έτος της ηλικίας του.

Για κάθε ημερολογιακό έτος, από το 12ο ως το 15ο έτος της ηλικίας του παίκτη το ποσό αυτό ισούται με το 5% από το συνολικό ποσό του μηχανισμού αλληλεγγύης.

Για κάθε ημερολογιακό έτος, από το 16ο ως το 23ο έτος της ηλικίας του παίκτη, το ποσό αυτό ισούται με το 10% από το συνολικό ποσό του μηχανισμού αλληλεγγύης.

Μόνο από την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ, προέκυψε ένα ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ που διανεμήθηκε στους προηγούμενους συλλόγους του και από το οποίο ευεργετήθηκαν ερασιτεχνικές ομάδες όπως η Rosenhöhe Όφενμπαχ και η Αλεμάνια Κένιγκστέντεν, όπου βρέθηκε από το 2016 ως το 2018.

Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος από τα 14 ως τα 21 έπαιξε στον ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος δικαιούνται σχεδόν το σύνολο του ποσού που προκύπτει από τον μηχανισμό αλληλεγγύης και το οποίο είναι επιπρόσθετο από οποιοδήποτε ποσοστό μεταπώλησης έχει διατηρηθεί και διατηρείται για όσες μεταγραφές κάνει στην καριέρα του ο Έλληνας αμυντικός, αλλά και κάθε ποδοσφαιριστής!

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το ποδόσφαιρο επιβραβεύει ισόβια κάθε ομάδα που σέβεται τις ακαδημίες της, κάθε ομάδα που παράγει ποδόσφαιρο.

Για τον ΠΑΟΚ και τον κάθε ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον να κρατάει ισόβια τα κορυφαία ταλέντα που βγάζει από τις ακαδημίες του.

Αυτό που μπορεί να κάνει όμως είναι να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε να αποτελεί την πρώτη και ίσως την αυτόματη επιλογή όλων αυτών των παιδιών στην περίπτωση που επιλέγουν να επιστρέψουν στην χώρα μας μετά την καριέρα τους στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω δεν αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Δικεφάλου.

Η επένδυση στην παραγωγική διαδικασία είναι μία συνειδητή επιλογή, που δημιουργεί ειδικούς συναισθηματικούς δεσμούς, φτιάχνει παίκτες με παγιωμένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία και εξασφαλίζει το παρόν και το μέλλον -εν προκειμένω του ΠΑΟΚ.

Συνάμα, όμως, εκτός από ηθική προσφέρει και μία εφάπαξ υλική ανταμοιβή, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια, η πίστη σε αυτό το δύσκολο και ανηφορικό μονοπάτι.

Το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι σκληρό. Διέπεται από τους καπιταλιστικούς όρους. Κάποιοι είναι buyers και κάποιοι είναι sellers. Κάποιοι παράγουν και κάποιοι αγοράζουν. Ένα σύστημα με παγιωμένες οικονομικές σχέσεις που όσο περνάνε τα χρόνια, αντί να γεφυρώνονται, μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο.

Ας θέσουμε μερικά παραδείγματα. Η τελευταία ομάδα της Premier League, η ουραγός, θα εισπράξει ΜΟΝΟ από τηλεοπτικά το ποσό των 117.7 εκατομμυρίων λιρών.

Η τελευταία ομάδα της Bundesliga, το χωριό που λέγεται Έλβερσμπεργκ ξεκινάει την σεζόν του με δεδομένα τηλεοπτικά έσοδα ύψους 31,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Άουγκσμπουργκ μία ταπεινή βαυαρική ομάδα που έχει βγάλει το λάδι του ΠΑΟΚ στα παζάρια για τον Δημήτρη Γιαννούλη θα έχει έσοδα μόνο από τα τηλεοπτικά το ποσό των… 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποσά που σε γενικές γραμμές φτάνουν ή ξεπερνάνε το συνολικό ετήσιο μπάτζετ των ομάδων του ελληνικού Big-4.

Ως εκ τούτου προκύπτει ένας σχεδόν αθέμιτος οικονομικός ανταγωνισμός, τα μεγέθη είναι τόσο άνισα, που είναι σχεδόν αδύνατον για τις ελληνικές ομάδες να κρατήσουν τους κορυφαίους παίκτες στο δυναμικό τους.

Μόνο που το ποδόσφαιρο φροντίζει να επιβραβεύει και τους “παραγωγούς”. Ο μηχανισμός αλληλεγγύης φροντίζει να δίνει χρήματα σε όλους συλλόγους που έχουν συνεισφέρει στην διάπλαση ποδοσφαιριστών από το 12ο μέχρι το 23ο έτος της ηλικίας τους, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις ισούται με εκατομμύρια ευρώ!

Ο ΠΑΟΚ δείχνει εδώ και χρόνια τον δρόμο. Τον πορεύεται στωικά με υπομονή, αφοσίωση, πλάνο. Κι έχει κάθε λόγο να καμαρώνει, βλέποντας τα δικά του αετόπουλα να πετούν ψηλά και να διαφημίζουν σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη το δικό του όνομα…

Photo credits: Vaggelis Hantzis