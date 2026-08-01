To πρώτο trailer της νέας αθλητικής πλατφόρμας που δημιούργησε ο Γιάννης Αλαφούζος

Η νέα αθλητική πλατφόρμα που δημιούργησε ο Γιάννης Αλαφούζος θα φιλοξενεί τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, το πρωτάθλημα της Basket League, αλλά και το Superbet Kύπελλο Ελλάδος.

Η δημιουργία μιας νέας αθλητικής πλατφόρμας αλλάζει το σκηνικό στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, με το πρώτο trailer να παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες που αφορούν τη νέα πλατφόρμα που θα προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ, αλλά και το εύρος του προγράμματος.

Οι τηλεθεατές θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν μέσα από τη νέα αθλητική πλατφόρμα, τις εντός έδρας αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ηρακλή στην Super League, τα ματς του Τριφυλλιού στα προκριματικά του Conference League, τους αγώνες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και το πρωτάθλημα της Basket League.

Δείτε παρακάτω το πρώτο trailer με όλες τις λεπτομέρειες: