Παναθηναϊκές μορφές στις επάλξεις, συσπείρωση στο σύνολο του συλλόγου

Ο σύλλογος ίσως να βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της ιστορίας του αναφορικά με τη σύνδεση των τμημάτων, τους ρόλους σε παιδιά με Παναθηναϊκό… αίμα, με το «ενιαίος και αδιαίρετος» να πλησιάζει. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Παναθηναϊκός και εσωστρέφεια, είναι έννοιες ταυτόσημες. Το μεγαλύτερο «σαράκι» για το σύλλογο εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Το οποίο έχει γίνει κακό συνήθειο και συναντάται συχνά και σχεδόν χωρίς σημαντικό λόγο σε πολλές περιπτώσεις.

Σε ένα σωματείο εκατομμυρίων υποστηρικτών, τόσων ισχυρών τμημάτων και προσωπικοτήτων που δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους, είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Για το «τριφύλλι», όμως, μετατράπηκε σε κακόγουστη επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα κατά καιρούς.

Τον τελευταίο καιρό, είναι ξεκάθαρο πως ο σύλλογος σκέπτεται και ενεργεί διαφορετικά. Οι λογικές είναι ενωτικές. Στοιχείο που βγαίνει προς τα έξω, με τον πλέον ευχάριστο -για τους φιλάθλους- τρόπο. Αθλητές σπεύδουν να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν άλλα τμήματα του κλαμπ. Ιδιοκτήτες/πρόεδροι μιλούν με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον. Φτάνοντας σε σημείο να προσπαθούν να στηρίξουν τις προσπάθειες που γίνονται.

Το είδαμε με την παραχώρηση του «Telekom Center Athens» στην ομάδα μπάσκετ γυναικών. Το είδαμε με την θετική διάθεση της ΠΑΕ να ζητήσει κλειδάριθμο στην κλήρωση της Super League, για το ενδεχόμενο που γινόταν να διεξαχθεί το «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ.

Το βλέπουμε με τις αναρτήσεις της ΠΑΕ που αφορούν το μπάσκετ. Στο βίντεο του Τσάπρα για παράδειγμα, όταν παρακολουθούσε την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Η ΚΑΕ έσπευσε να δώσει δύναμη και κουράγιο στον Παύλο Παντελίδη για τον τραυματισμό του.

Παράλληλα, αυτή η συνολική συσπείρωση του συνόλου του Παναθηναϊκού, ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τις τεράστιες προσωπικότητες που εκφράζουν όλο το σύλλογο. Ο Κοτσόλης έχει «καψούρα» με το μπάσκετ και είναι Παναθηναϊκός ως το κόκαλο. Ο Διαμαντίδης που επέστρεψε στην ΚΑΕ, είχε συχνές παρουσίες στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Πανταλέων έγινε μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, όχι για την θέση που υποχρεωτικά κατέχει ο Α.Ο. Αλλά μετά από επιλογή της ποδοσφαιρικής διοίκησης.

Σε πολλούς ίσως να μοιάζουν με λεπτομέρειες όλα αυτά. Ως σύνολο κινήσεων όμως, είναι η απόλυτη απόδειξη της συσπείρωσης που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Η οποία βλέποντας και άλλους συλλόγους -ειδικά τον μεγάλο αντίπαλο των «πράσινων»- γίνεται ακόμη σπουδαιότερη. Σε μια εποχή όπου για κάποιο πολιτικό συμφέρον, ή για κάποιο πολιτικό πρόσωπο, μπορεί να ξεσπάσει «εμφύλιος».

Για να υπάρχει τέτοιου είδους συσπείρωση και θετικό κλίμα ανάμεσα σε ΠΑΕ, ΚΑΕ, Α.Ο., στο παρελθόν χρειαζόταν να είναι κοινά τα πρόσωπα που εμπλέκονταν διοικητικά. Π.χ. ο Παύλος με τον Θανάση Γιαννακόπουλο όταν ήταν σε ΚΑΕ και Α.Ο. προφανώς και είχαν καλή συνεργασία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όταν ανέλαβε και τα δύο... καράβια, το ίδιο.

Πλέον, υπάρχει Γιαννακόπουλος, Αλαφούζος και Βρανόπουλος. Υπάρχουν ξεχωριστές προσωπικότητες και διαφορετικές λογικές σε πολλά ζητήματα. Παρατηρείται, όμως, πως Παναθηναϊκά η συσπείρωση είναι μεγάλη. Των ίδιων των τμημάτων του συλλόγου.

Σε μια εποχή τέτοιας δυναμικής, έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός. Ειδικά τώρα που έρχεται ο Βοτανικός, ενώ το «Telekom Center Athens» φέρνει νέα επίπεδα δυνατοτήτων.