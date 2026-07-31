Γάλλος δημοσιογράφος συνδέει την ΑΕΚ με τον Ακράμ Μπουράς (vid)

Πιο συγκεκριμένα, ο Ναμπίλ Τζελίτ, αναφέρει πως η ΑΕΚ και η Βασιλεία ενδιαφέρονται για την απόκτησή του 24χρονου Αλγερινού κεντρικού χαφ της Λέφσκι Σόφιας, Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Λέφσκι και η περίπτωσή του πάντως δεν επιβεβαιώνεται.
Ο Μπουράς (αριστεροπόδαρος και ύψος 1.84 μ.) αποκτήθηκε από τη Λέφσκι το 2025. Ήδη φέτος έχει παίξει προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ έχοντας 3 συμμετοχές (άρα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ με άλλη ομάδα), όπως και δυο ματς στο πρωτάθλημα. Συνολικά ήδη έχει 5 συμμετοχές, ένα γκολ και 439 αγωνιστικά λεπτά.