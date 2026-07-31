Γάλλος δημοσιογράφος συνδέει την ΑΕΚ με τον Ακράμ Μπουράς (vid)

Για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Ακράμ Μπουράς κάνει λόγο Γάλλος δημοσιογράφος του France Football.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ναμπίλ Τζελίτ, αναφέρει πως η ΑΕΚ και η Βασιλεία ενδιαφέρονται για την απόκτησή του 24χρονου Αλγερινού κεντρικού χαφ της Λέφσκι Σόφιας, Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Λέφσκι και η περίπτωσή του πάντως δεν επιβεβαιώνεται.

Engagé avec le Levski Sofia en C1 après une première saison réussie, Akram Bouras, milieu relayeur, devrait être fixé sur son avenir très prochainement. 24 ans, infatigable gaucher, il intéresse l'AEK Athènes, et le FC Bâle. L'ancien du CRB est sous contrat jusqu’en juin 2028. pic.twitter.com/Uls0lJH9VO — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 31, 2026

Ο Μπουράς (αριστεροπόδαρος και ύψος 1.84 μ.) αποκτήθηκε από τη Λέφσκι το 2025. Ήδη φέτος έχει παίξει προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ έχοντας 3 συμμετοχές (άρα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα πλέι οφ με άλλη ομάδα), όπως και δυο ματς στο πρωτάθλημα. Συνολικά ήδη έχει 5 συμμετοχές, ένα γκολ και 439 αγωνιστικά λεπτά.