Επίσημη η... κωλοτούμπα Ινφαντίνο: «Η πρόταση για το Mundial δεν θα προχωρήσει»

O πρόεδρος της FIFA με επίσημη δήλωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι αποσύρει την πρόταση για αγορά μεριδίου μετοχών από ιδιότες των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο στην δήλωση του ανέφερε ότι έλαβε υπόψιν τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρότασή του, ενώ δεσμεύτηκε τις επόμενες ημέρες να επανασυνδέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πνεύμα του κοινού ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο!

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της FIFA:

«Το πρόγραμμα «FIFA Forward Enterprise» είχε ως στόχο να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και του αθλήματός μας σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως σε εκείνες τις χώρες όπου η υποστήριξη είναι πιο αναγκαία.

Επιπλέον, όπως δηλώσαμε εξ αρχής, αυτό θα γινόταν μόνο εφόσον το υποστήριζε η πλειοψηφία των Ομοσπονδιών-μελών της FIFA και πάντα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης μαζί τους, με το Συμβούλιο της FIFA, τις Συνομοσπονδίες και τους ευρύτερους ενδιαφερόμενους φορείς.

Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης, δεν εξυπηρετούν πλέον τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί. Ο σκοπός μας ήταν πάντα –και θα είναι πάντα– η ενότητα και η βελτίωση. Ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει.

Στο εξής, πρόθεσή μου είναι να επανασυνδέσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, στο πνεύμα του κοινού ενδιαφέροντος για το άθλημά μας, και με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου παντού, ιδίως στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από τη στήριξή μας».