Αποχωρεί από τον πάγκο της Νότιας Αφρικής ο Μπρος

Ο Χιούγκο Μπρος δήλωσε ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του ως προπονητής της Νότιας Αφρικής όταν λήξει αυτόν τον μήνα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Ο 74χρονος Βέλγος βρίσκεται στο τιμόνι της «Μπαφάνα Μπαφάνα» από τον Μάιο του 2021 και την οδήγησε στην τρίτη θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2023, καθώς και στην πρόκριση στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, από όπου αποκλείστηκε στον γύρο των 32 μετά την ήττα από τον Καναδά.

Η Νοτιοαφρικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φέρεται να είχε προσφέρει στον Μπρος επέκταση συμβολαίου ως το τέλος του Κυπέλλου Εθνών του 2027 τον επόμενο Ιούλιο, αλλά αντ' αυτού ο ίδιος πήρε απόφαση να αποσυρθεί από την επαγγελματική προπονητική, όπως είχε υπονοήσει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο Μπρος έγινε ο γηραιότερος προπονητής που κερδίζει αγώνα σε τελική φάση της διοργάνωσης, σε ηλικία 74 ετών και 75 ημερών, όταν η ομάδα του νίκησε τη Νότια Κορέα στον τελευταίο αγώνα του Α΄ ομίλου.