Η Παρί κατέθεσε πρόταση στον Άγιαξ για την αγορά του Μίκα Γκοντς

Όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί κατέθεσε πρόταση στον «Αίανατα» για τον Μίκα Γκοντς, ξεκινώντας ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 21χρονου μεσοεπιθετικού.
Οι Παριζιάνοι βλέπουν τον νεαρό ποδοσφαιριστή ως επένδυση για το μέλλον, με τον Άγιαξ να μην επιθυμεί να χάσει έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του, όμως δεν θα σταθεί εμπόδιο στον Γκοντς.
🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Paris Saint-Germain open talks to sign Mika Godts from Ajax as new winger.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
Talented Belgian winger seen as option in addition to Maghnes Akliouche (almost done).
Ajax wanted to keep Godts but now aware of PSG in initial talks for the 21 year old talent. pic.twitter.com/fuiOVkrmc8