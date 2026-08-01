Η Άρσεναλ ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τη Νιούκαστλ για τον Μπρούνο Γκιμαράες

Οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζονται να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Βραζιλιάνο χαφ, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Νιούκαστλ.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία, η πρωταθλήτρια Αγγλίας προσφέρει στις «καρακάξες» 90 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του 28χρονου μέσου, με τις δύο ομάδες να διευθετούν τις λεπτομέρειες του deal.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες από την πλευρά του, έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με την Άρσεναλ για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και περιμένει το «ok» για να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Ο Βραζιλιάνος χαφ, άλλωστε πίεζε τη Νιούκαστλ για να αποδεχθεί την πρόταση της Άρσεναλ, με τις δύο ομάδες να τα βρίσκουν τελικά στα 90 εκατ. ευρώ, σε μια δαπανηρή μεταγραφή για τους «κανονιέρηδες».