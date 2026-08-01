Η Ίντερ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Λίβερπουλ για τον Κέρτις Τζόουνς

Η Ίντερ συνεχίζει την προσπάθεια απόκτηση του Κέρτις Τζόουνς, μειώνοντας την απόσταση με την Λίβερπουλ για την τιμή πώλησης του Άγγλου μέσου.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», οι «νερατζούρι» προσφέρουν στην Λίβερπουλ 30 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τα δικαιώματα του 25χρονου μέσου, όμως οι «reds» ζητούν 35 εκατομμύρια.

Οι Άγγλοι επισημαίνουν, ότι η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι μικρή, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να ολοκληρωθεί το deal.

Ο Κέρτις Τζόουνς, είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Ιταλούς, για συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2031.