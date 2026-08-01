Πόρτο Γερμενό: 112 για εκκένωση προς το Λιμάνι - Δραματικές στιγμές

Επείγουσα ειδοποίηση που στάλθηκε από την υπηρεσία 112, καλεί όσους πολίτες βρίσκονται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν άμεσα.

Η οδηγία των Αρχών αναφέρει ότι η μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών πρέπει να γίνει με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πόρτου Γερμενού.

Την ίδια ώρα, δυνάμεις πυρόσβεσης σπεύδουν στο σημείο για να αναχαιτίσουν το μέτωπο προτού λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Όπως ανακοινώθηκε, η Πυροσβεστική και η Ελληνική Αστυνομία συντονίζουν την επιχείρηση στο πεδίο, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των Αρχών καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό παραμένει σε εξέλιξη.

Κάηκαν σπίτια - ακούστηκαν εκρήξεις - Έκλεισε ο δρόμος

Η φωτιά έχει ήδη κάψει σπίτια στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με την ΕΡΤ ενώ φέρεται να έχουν ακουστεί και εκρήξεις. Ενώ ο δρόμος έχει κλείσει εδώ και ώρα.

Πηγή: newsbomb.gr