H Μπαρτσελόνα απέκτησε τον 18χρονο Βέλγο εξτρέμ Τζέσε Μπισίβου

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την Παρασκευή (31/7) την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου εξτρέμ Τζέσε Μπισίβου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031, προερχόμενος από την Κλαμπ Μπριζ.

Οι «μπλαουγκράνα» δεν γνωστοποίησαν το οικονομικό ύψος της μεταγραφής. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το ποσό ανέρχεται περίπου στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Κλαμπ Μπριζ διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Ο Μπισίβου γίνεται μόλις ο τρίτος Βέλγος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, μετά τον Φερνάν Γκοϊβάρτς τη δεκαετία του 1960 και τον Τόμας Βερμάελεν. Ο νεαρός εξτρέμ αποτελεί την τρίτη μεταγραφική προσθήκη των πρωταθλητών Ισπανίας, οι οποίοι είχαν ήδη ενισχύσει την επιθετική τους γραμμή με τους Άγγλους Άντονι Γκόρντον και Καρίμ Αντεγιέμι.

Ο Μπισίβου μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί άκρο της επίθεσης και είχε ξεχωρίσει στο EURO Κ17 το 2025, όταν συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης. Κατά τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στη Βαρκελώνη, αναμένεται να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής του ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα.