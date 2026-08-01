H Ρεάλ θα πουλήσει τον Βινίσιους αν δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εξακολουθεί να μην συμφωνεί στους όρους της Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση της συνεργασίας τους, βάζοντας σε σκέψεις του Μαδριλένους.

Όπως αναφέρει το ESPN, οι ιθύνοντες της Ρεάλ Μαδρίτης έχουν καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στον Βινίσιους Τζούνιορ για την επέκταση του συμβολαίου του και περιμένει την απάντηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν ο Βινίσιους δώσει αρνητική απάντηση, τότε στην Ρεάλ θα εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης του Βραζιλιάνους, με την Άρσεναλ να καραδοκεί.

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ρίξουν την «βόμβα» του καλοκαιριού και για την ώρα τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις του Βινίσιους με την Ρεάλ.