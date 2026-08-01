Στα προκριματικά του Μόντρεαλ ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει μέσω προκριματικών μια θέση στο Masters του Μόντρεαλ!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε την τελευταία στιγμή την είσοδό του στο ταμπλό ως alternate και θα παίξει απόψε (όχι πριν τις 22.30) με τον Καναδό Κίγκαν Ράις, Νο.831 στον κόσμο.

Ο Στέφανος μπορεί να έχει ανεβεί στο Νο.51 του κόσμου, όμως οι λίστες για το καναδικό Masters βγήκαν αμέσως μετά το Wimbledon, όταν ο 27χρονος τενίστας βρισκόταν εκτός Top 80 και δεν μπορούσε να μπει απευθείας στο κυρίως ταμπλό.

Το καλό είναι ότι χρειάζεται μόνο μια νίκη και η λογική λέει ότι δεν θα έχει πρόβλημα για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ράις.

Αν όντως προκριθεί στο κυρίως ταμπλό, θα παίξει με έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν, Ρομάν Άντρές Μπουρουτσάγκα, Τιάγκο Τιράντε, Χούμπερτ Χούρκατς, Αντριάν Μαναρινό, qualifier, Τζένσον Μπρούκσμπι, Μαρτίν Λανταλούθε, Τζέιμς Ντάκγουορθ, Γιάνικ Χάνφμαν, Γκάμπριελ Ντιάλο, Μάριν Τσίλιτς, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντάνιελ Αλτμάιερ και Λούκα Βαν Άσε.

Θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2018 που θα παίξει σε προκριματικά και το ίδιο θα συμβεί και σε λίγες μέρες στο Σινσινάτι (13-23/8).

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ ξεκινούν τη Δευτέρα (3/8).