Μπογκντάνοβιτς: «Πάντα σκέφτομαι την επιστροφή στην Παρτιζάν»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς σε δηλώσεις του τόνισε πως πάντα σκέφτεται την επιστροφή στην Παρτιζάν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Novi TV»:

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Κάθε καλοκαίρι περνάω λίγο χρόνο στο Μαυροβούνιο, οπότε είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που επέστρεψα ξανά. Θυμάμαι τα πάντα από τα παιδικά μου χρόνια εδώ. Παίζαμε απίστευτα και αξέχαστα μονά στα τοπικά γήπεδα, με σπουδαία παιχνίδια και εξαιρετικούς παίκτες».

Για τη νέα σεζόν και την προετοιμασία: «Νέο συμβόλαιο, νέα πρόκληση και νέα ομάδα. Υπέγραψα στο Χιούστον, είμαι πολύ χαρούμενος και θα δούμε τι θα μας φέρει αυτή η χρονιά. Ελπίζω ότι η έναρξη της προετοιμασίας μου εδώ θα με βοηθήσει. Τα χρόνια μου στο NBA με έμαθαν να δουλεύω σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού μου, αλλά κυρίως στην πειθαρχία και τη συνέπεια. Εξακολουθώ να προσπαθώ να είμαι απόλυτα αφοσιωμένος και πειθαρχημένος στο παιχνίδι».

Για μια πιθανή επιστροφή στην Παρτιζάν: «Πάντα υπάρχει η σκέψη. Όταν έχεις υπάρξει μέλος της Παρτιζάν, παραμένεις για πάντα μέλος της Παρτιζάν. Όσο αγωνίζεσαι, η Παρτιζάν θέλει να επιστρέφουν οι παλιοί της παίκτες, γιατί είναι γνωστό πόσα έχουν προσφέρει στον σύλλογο. Η Παρτιζάν είναι ένα ξεχωριστό μέρος, αλλά θα δούμε πού θα μας οδηγήσει ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει στο Χιούστον και το μυαλό μου είναι απόλυτα συγκεντρωμένο εκεί.

Δεν μπορώ να σκέφτομαι τι θα συμβεί σε δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια. Για τη φετινή σεζόν εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαι υγιής, να συμβάλω στην επιτυχία της ομάδας και να προσπαθήσω να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα και το δαχτυλίδι του πρωταθλητή».