Νίκη Βόλου: Κεκλεισμένων των θυρών με Πανιώνιο

Η ομάδα της Νέας Ιωνίας είχε τιμωρηθεί στο περσινό πρωτάθλημα από τη ΔΕΑΒ αλλά είχε πετύχει αναστολή της ποινής

Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί, όπως όλα δείχνουν, η Νίκη Βόλου τον Πανιώνιο, για τη β’ προκριματική φάση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Η ομάδα της Νέας Ιωνίας Βόλου είχε τιμωρηθεί από παιχνίδι της περσινής κανονικής περιόδου με τον Ηρακλή, με μία αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ, αλλά είχε πετύχει αναστολή της ποινής για να μην την εκτίσει στα play off αφού «παίζονταν» ο στόχος της ανόδου.

Μετά την κλήρωση που έγινε χθες για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, θα πρέπει να «σβήσει» την ποινή στο συγκεκριμένο αγώνα που θα γίνει το τριήμερο 17-19/8.