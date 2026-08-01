Ρεάλ Μαδρίτης: «Πάγωσαν» οι επαφές για Ντιομαντέ

Η Λειψία δεν έχει απαντήσει στην τελευταία πρόταση της «βασίλισσας» άνω των 100 εκατ. ευρώ.

«Φρένο» φαίνεται να μπαίνει στη μεταγραφή του Ντιομαντέ από τη Λειψία στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, οι δύο πλευρές να είχαν συμφωνήσει για τη μεταγραφή με ποσό άνω των 100 εκατ. ευρώ αλλά η πραγματικότητα φαίνεται ότι είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τον έγκριτο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο γερμανικός σύλλογος δεν έχει απαντήσει επίσημα στην τελευταία προσφορά για τον 19χρονο winger, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία.

Έτσι, οι διαπραγματεύσεις των δυο συλλόγων έχουν «κολλήσει» τις τελευταίες ώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις τα επόμενα 24ωρα.

Όπως σημειώνει ο Πλέτενμπεργκ, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καθοριστικό για την οριστική έκβαση της υπόθεσης.