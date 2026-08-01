Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Αλεξανδρή (vid)

Η Άννα - Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην πρεμιέρα στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, στο Παρίσι.

Λίγη ώρα αργότερα έγινε και η απονομή του χρυσού μεταλλίου.

