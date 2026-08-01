Χρόνος ανάγνωσης 1’ Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Αλεξανδρή (vid) 01-08-2026 08:13 SDNA Newsroom Υγρός Στίβος 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Άννα - Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην πρεμιέρα στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, στο Παρίσι. Λίγη ώρα αργότερα έγινε και η απονομή του χρυσού μεταλλίου. Αυτή κάνει κουμάντο στο κόμμα της Καρυστιανού: Το πρόσωπο που «λύνει και δένει» στην Ελπίδα instanews.gr Αν ο Πονομαρένκο κοστίσει 25 εκατομμύρια ευρώ: Πόσο αποτιμάται η τελειότητα του Ντέλια; menshouse.gr Έχει 6 παίκτες -φωτιά κι όμως λίγοι την υπολογίζουν: Η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη στην Euroleague φέτος menshouse.gr Μέχρι 2 λάθη, εύγε: Σε αυτό το κουίζ γνώσεων για τις σημαίες, το 90% δεν περνάει τη βάση! Εσύ; menshouse.gr Τα βρήκε μπαστούνια η Κωνσταντοπούλου: Δέχθηκε μήνυση με αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ instanews.gr Ο παίκτης που μπορεί να γίνει η έκπληξη του Νίστρουπ, ο Λιβάι Γκαρσία και τα καμπανάκια menshouse.gr Τα 2 νέα εντυπωσιακά κορίτσια του ΣΚΑΪ που θα απογειώσουν την τηλεθέαση (Pics) dailymedia.gr Τέλος ο Νικόλας Ράπτης dailymedia.gr Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδερφές Αλεξανδρή (vid) SHARE