ΟΦΗ: Φιλικό με Βίλεμ - Στη διάθεση Κόντη, Αϊτόρ και Νικολάου

Το τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα ο ΟΦΗ.

Τη Βίλεμ θα αντιμετωπίσει σήμερα (15.30) ο ΟΦΗ στο τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Οι Κρητικοί γνώρισαν την ήττα από Μπρέντα στο τέλος με 3-2 ενώ στο πρώτο φιλικό είχαν γνωρίσει βαριά ήττα με 4-0 από τους Go Ahead Eagles. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.

Τελευταίο φιλικό την Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας) με την Al Shamal SC, το οποίο θα γίνει στο προπονητικό κέντρο προκειμένου στη συνέχεια η αποστολή να επιστρέψει στην Κρήτη για το Σούπερ Καπ με την ΑΕΚ.

Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη είναι το νέο απόκτημα της ομάδας Αϊτόρ αλλά και ο Νικολάου.