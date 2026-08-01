Μεταγραφή από τον Ηρακλή για τον Αστέρα Τρίπολης Β

Η ομάδα της Τρίπολης απέκτησε τον ακραίο επιθετικό Στέλιο Παπαγεωργίου.

Επιστροφή στην Τρίπολη για τον Στέλιο Παπαγεωργίου που πέρσι αγωνίζονταν στον Ηρακλή ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Κ17 και την Κ19 του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Αστέρα.

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Στέλιο Παπαγεωργίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Στέλιος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2002, αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός και εντάσσεται στην Β’ Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Αγωνίστηκε στην ομάδα Κ17 και Κ19 του συλλόγου μας, επίσης στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και την περσινή σεζόν ήταν στον ΠΟΤ Ηρακλής.

Καλωσορίζουμε τον Στέλιο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.