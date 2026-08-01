Ολυμπιακός: Ενδιαφέρεται για τον Μπραγκάντσα της Σπόρτινγκ

Στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός είναι από τους βασικούς μνηστήρες για την απόκτηση του 26χρονου άσου.

Την περίπτωση του Ντάνιελ Μπραγκάντσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας φαίνεται ότι εξετάζει ο Ολυμπιακός για τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Ο 26χρονος άσος μπορεί να έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο με την πορτογαλική ομάδα αλλά φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία εμπλέκουν τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του 26χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας του Πειραιά, Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται να σημειωθούν εξελίξεις άμεσα αν και στον Πειραιά έχουν στρέψει την προσοχή τους στα παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν. Το γεγονός πάντως ότι έχει συμβόλαιο δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη αφού υπάρχει και η λύση του δανεισμού.

Για τον παίκτη είχε εκφράσει ενδιαφέρον πριν από δύο μήνες και η Βαλένθια.

Ο Μπραγκάντσα είναι 27 ετών, και έχει ύψος 1,78 μ. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ.