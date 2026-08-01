ΑΕΛ Novibet: Αποχωρούν Φερίγκρα και Στάικος

Οι δύο παίκτες δεν ακολούθησαν την αποστολή στο Καρπενήσι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το νέο Δ.Σ. της ΠΑΕ.

Σε διαδικασία λύσης των συμβολαίων τους με την ΑΕΛ Novibet είναι ο Ερικ Φερίγκρα και ο Πασχάλης Στάικος.

Οι δύο παίκτες δεν είναι στα πλάνα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου και δεν ακολούθησαν την αποστολή στο Καρπενήσι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά.

Όλα δείχνουν ότι άμεσα θα αποτελέσουν και τυπικά παρελθόν για τη «βυσσινί» ΠΑΕ.

Την ίδια στιγμή, οριστικοποιήθηκε η σύνθεση στο νέο διοικητικό σχήμα της θεσσαλικής ομάδας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, την προεδρία αναλαμβάνει ο οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Κλεισιάρης, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Στέλιος Νάκας. Στην πενταμελή διοίκηση μετέχουν επίσης η διατροφολόγος Ελευθερία Καρκαντά, ο μέχρι πρότινος οικονομικός διευθυντής της «βυσσινί» ΠΑΕ επί διοίκησης Αχιλλέα Νταβέλη, Αναστάσιος Χριστακόπουλος αλλά και ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής Λάμπρος Ιωακείμ.